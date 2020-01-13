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УАФ не забороняла тернопільській Ниві проводити матчі на домашньому стадіоні, – ЗМІ

16:00 24 Читать на русском
УАФ не забороняла тернопільській Ниві проводити матчі на домашньому стадіоні, – ЗМІ
Тернопільський міський стадіон / фото ФК Нива Тернопіль

Тернопільська Нива не зможе виступати на домашньому стадіоні впродовж третього кола розіграшу Другої Ліги.

Як стало відомо Sport Arena, УАФ не забороняла тернопільської Ниві проводити домашні матчі на своєму стадіоні через підготовку арени до фіналу Кубка країни.

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За інформацією джерела, таке рішення прийняли чиновники на місцевому рівні. УАФ рекомендувала тернопільському клубу керуватися виключно власними інтересами.

Нагадаємо, саме Тернопіль вперше у своїй історії прийме фінал Кубка України-2019. Матч запланований на 13 травня 2020 року.

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Тернопільский міський стадіон Нива Тернопіль Нива Тернопіль Кубок України Друга ліга
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