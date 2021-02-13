Українська асоціація футболу оприлюднила фінальну трійку в голосуванні за найкращого гравця в чемпіонаті України.

Тайсон, Тарас Степаненко та Віктор Циганков претендують на звання найкращого гравця України у 2020 році, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УАФ визначилася з претендентами на звання найкращого тренера України у 2020 році

Відзначимо, що серед гравців у цій трійці лише бразилець здобував цю нагороду (до речі, минулого року). Циганков же двічі поспіль визнавався найкращим молодим гравцем першості.

До слова, результати голосування у церемонії "Футбольні зірки України" стануть відомі вже 15 лютого. Раніше великий резонанс викликало непотрапляння Луїша Каштру до трійки претендентів на звання найкращого наставника УПЛ.

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