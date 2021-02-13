УАФ назвала претендентів на звання найкращого гравця УПЛ у 2020 році – зірка Динамо проти дуету із Шахтаря
Українська асоціація футболу оприлюднила фінальну трійку в голосуванні за найкращого гравця в чемпіонаті України.
Тайсон, Тарас Степаненко та Віктор Циганков претендують на звання найкращого гравця України у 2020 році, повідомляє офіційний сайт УАФ.
УАФ визначилася з претендентами на звання найкращого тренера України у 2020 році
Відзначимо, що серед гравців у цій трійці лише бразилець здобував цю нагороду (до речі, минулого року). Циганков же двічі поспіль визнавався найкращим молодим гравцем першості.
До слова, результати голосування у церемонії "Футбольні зірки України" стануть відомі вже 15 лютого. Раніше великий резонанс викликало непотрапляння Луїша Каштру до трійки претендентів на звання найкращого наставника УПЛ.
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