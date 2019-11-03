Лучі назвав дату офіційного дебюту VAR в матчах УПЛ

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі анонсував повноцінне запровадження системи VAR в матчах Прем'єр-ліги вже з 2020 року.

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів, що в 19-му турі УПЛ (базова дата 22 лютого 2020 року) вперше буде застосована система відеоповторів. Про це він заявив в ефірі програми "Великий футбол".

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За словами Лучі, VAR у повноцінному режимі використають у двох поєдинках вказаного туру. Наразі систему відеоповторів, відповідно до протоколу, тестують в матчах молодіжних та юнацьких команд, після чого в Україну повинні завітати представники УЄФА для офіційного затвердження VAR. Передбачене навчання тривалістю в 6 місяців, а також проведення спеціального поєдинку на стадіоні імені Баннікова з імітуванням різних ситуацій.

Зауважимо, наразі система VAR в УПЛ працює лише в офлайн-режимі, тобто головний арбітр матчу не має зв'язку з відеоасистентом.

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