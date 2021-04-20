"Весь український футбол усіма руками і ногами повинен бути за УЄФА і проти Суперліги. Так, Динамо і Шахтар матимуть примарні шанси на кваліфікацію на одне з 5 гостьових місць у Суперлізі, але це буде дуже складно.

Сабо оцінив шанси Динамо і Шахтаря потрапити у Європейську Суперлігу

Зате реалістичнішою є втрата призових від єврокубків через зниження вартості телевізійних і спонсорських контрактів УЄФА (великих у Лізі чемпіонів для дуету лідерів, менших у Лізі Європи для інших претендентів). Доходи у 40 млн євро за один сезон від УЄФА стануть далеким минулим. УАФ, основним джерелом доходу якого є телевізійні відрахування за матчі збірної України та інші програми УЄФА, також може опинитися у глибокій фінансовій кризі.

Це не кінець світу, можливо, навіть привід почати реально працювати всім разом для комерціалізації УПЛ, зробити національний футбольний продукт самодостатнім, а не бути залежним від вливань інвесторів і призових УЄФА, але стартові умови будуть не найкращі, і таке оздоровлення займе час", – сказав Ключковський у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня низка європейських топ-клубів оголосила про створення Суперліги. Головним ініціатором футбольної революції став президент Реала Флорентіно Перес.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі