УАФ ініціює турнір пам’яті загиблого в полоні терористів юного футболіста ФК "Авангард"

Починаючи з вересня 2019 року в Краматорську проходитиме турнір пам’яті 16-річного футболіста ФК "Авангард" Степана Чубенка, який трагічно загинув у полоні проросійських терористів 25 липня 2014 року.

Проект є ініціативою президента Української асоціації футболу, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка і віце-президента УАФ, почесного президента "Авангарду" Максима Єфімова.

За словами першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка, у змаганнях, які будуть щорічними, візьмуть участь футбольні команди шкіл Краматорська. "Сьогодні виповнюються п’яті роковини з дня загибелі відданого сина України й справжнього патріота Степана Чубенка, якого стратили проросійські бойовики так званої "ДНР" за проукраїнську позицію. Хлопця затримали в Донецьку. Причиною стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, й цього виявилося достатньо для вбивства 16-річного юнака. За ініціативи президента УАФ Андрія Павелка, яку підтримав голова Федерації футболу Донецької області Максим Єфімов, буде проводитись щорічний турнір пам’яті Степана Чубенка", – розповів Вадим Костюченко.

Довідка

Степан Чубенко навчався в краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди "Авангарду" з Краматорська та мріяв стати професіональним футболістом. Уболівав за донецький "Шахтар". Із друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією. На початку війни на Донбасі разом із друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, носив воду й продукти українським військовим, які прибули на захист міста. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої "ДНР". Посмертно нагороджений орденом "Народний Герой України".

Світла пам’ять Герою...