Здається, між Андрієм Шевченком та Українською асоціацією футболу і справді були серйозні розбіжності у питанні фінансів.

44-річний фахівець покинув збірну, адже не домовився щодо нового контракту. Він був готовий підписати угоду навіть на колишніх умовах із зарплатнею в 700 тисяч доларів на рік, стверджує Sport.ua з посиланням на власне джерело.

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Щоправда, УАФ наполягала на скорочення зарплатних відомостей вдвічі, а тому не погодилась на пропозицію Андрія, який не хотів "опускати планку". В асоціації зниження зарплатні нібито мотивували тим, що тренерський штаб мало часу проводить в Україні.

Наразі серед претендентів на місце Андрія Миколайовича називають чимало фахівців, серед яких є Мирон Маркевич, Сергій Ребров, Джанні Де Б'язі, Юрген Клінсманн та інші.

До слова, найбільшим досягненням Шевченка за час роботи зі "синьо-жовтими" був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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