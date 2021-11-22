Футбольні чиновники хочуть змусити клуби більш продумано комплектувати склади своїх команд.

Вже з наступного сезону клуби УПЛ можуть втратити можливість підписувати велику кількість гравців на правах оренди.

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За інформацією ведучого шоу ТаТоТаке Сергія Болотнікова, УАФ хоче змусити УПЛ прописати відповідний пункт у регламенті змагань. Водночас не зазначається, наскільки жорсткими можуть бути обмеження.

Варто зауважити, що зараз у чемпіонаті України є дві команди, де понад половина складу – це орендовані гравці. Йдеться про Чорноморець (17 орендованих, переважно з Динамо) та Маріуполь (15 орендованих, переважно із Шахтаря).

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