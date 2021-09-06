Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визначив покарання для гравців та офіційних осіб скандального матчу Кубка України між Олімпією і Вовчанськом (0:1).

Головному тренеру Олімпії Олександру Кулику, який з кулаками накинувся на арбітра, довічно заборонили здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Покарання також отримали ще два представники клубу із Савинців: гравця Олександра Гарбара відсторонили від футболу на два роки, а начальника команди Дмитра Галицького – на один. Ба більше, Олімпію зобов'язали сплатити грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень.

Зауважимо, відповідно до Дисциплінарних правил УАФ всі вищезгадані рішення можуть бути оскаржені до Апеляційного комітету.

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