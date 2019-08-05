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УАФ дискваліфікувала декількох арбітрів та футболіста на тривалий період за участь у договірних матчах

17:57 518 Читать на русском
УАФ дискваліфікувала декількох арбітрів та футболіста на тривалий період за участь у договірних матчах
Віктор Арановський / УАФ

УАФ опублікувала вердикт після розслідування участі декількох арбітрів у договірних матчах.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала вердикт декільком арбітрам та футболісту після розслідування їхньої участі у договірних матчах.

"Всі клуби УПЛ підтримали Олімпік і легалізували договірні матчі в українському футболі", – Циганик

Так, арбітри Віктор Арановський, В'ячеслав Молотокас та спостерігач арбітражу Юрій Буренко відсторонені від футбольної діяльності на 5 років, арбітр Юрій Вишневський та футболіст Олександр Райчев – на 2 роки, арбітри Дмитро Денисюк та Дмитро Сміляк – на 1 рік.

Додатково до них застосовується умовна санкція у вигляді заборони на здійснення будь-якої футбольної діяльності терміном на 2 роки.

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