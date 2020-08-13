toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

УАФ атестувала Минай, Інгулець і Рух для УПЛ – Агробізнес не гратиме в еліті

21:20 - Читать на русском
УАФ атестувала Минай, Інгулець і Рух для УПЛ – Агробізнес не гратиме в еліті
Гравці ФК Рух / Фото з офіційного сайт львів'ян

Сьогодні, 13 серпня, відбулося засідання Комітету з атестування УАФ, на якому розглядалися питання щодо атестації футбольних клубів.

Члени засідання атестували сім команд, які претендують на вихід в УПЛ, інформує офіційний сайт УАФ. Зокрема, Інгулець, Минай, Волинь, Рух, Оболонь-Бровар, Металіст 1925 та Чорноморець назвали такими, що відповідають критеріям атестації для виступу у вищому дивізіоні.

Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти

У списку відсутній Агробізнес, який подавав заявку лише на виступ у першій лізі. Також Перша ліга в сезоні-2020/2021 офіційно розширена до 18-ти учасників. Нива, Полісся, ВПК-Агро та Кристал, які посіли перші два місця у своїх групах Другої ліги, підвищуються у класі напряму.

Зазначимо, що у плей-офф за право виступати в Першій лізі зіграє Металург з друголіговим Альянсом, а Черкащина – проти Вереса.

"Найстрашніше – коли у роздягальні літав чайник": Михайло Бурч – про пенальті, фобію Лужного і фантастичного Пятова

blog_ava
ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара
04:01
12515
Теги
Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925 Минай Минай Агробізнес Агробізнес Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Чорноморець Чорноморець УАФ Інгулець Інгулець Рух Рух
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
45
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?