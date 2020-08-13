УАФ атестувала Минай, Інгулець і Рух для УПЛ – Агробізнес не гратиме в еліті

Сьогодні, 13 серпня, відбулося засідання Комітету з атестування УАФ, на якому розглядалися питання щодо атестації футбольних клубів.

Члени засідання атестували сім команд, які претендують на вихід в УПЛ, інформує офіційний сайт УАФ. Зокрема, Інгулець, Минай, Волинь, Рух, Оболонь-Бровар, Металіст 1925 та Чорноморець назвали такими, що відповідають критеріям атестації для виступу у вищому дивізіоні.

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У списку відсутній Агробізнес, який подавав заявку лише на виступ у першій лізі. Також Перша ліга в сезоні-2020/2021 офіційно розширена до 18-ти учасників. Нива, Полісся, ВПК-Агро та Кристал, які посіли перші два місця у своїх групах Другої ліги, підвищуються у класі напряму.

Зазначимо, що у плей-офф за право виступати в Першій лізі зіграє Металург з друголіговим Альянсом, а Черкащина – проти Вереса.

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