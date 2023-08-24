Надскладний процес відновлення чемпіонату України після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів увійшов в основу нового історичного опусу.

"У день річниці поновлення українського футболу в умовах повномасштабної війни, анонсуємо вихід документальної стрічки – "Особливий сезон".

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Фільм повертає нас до подій 2022-го року, коли після повної зупинки наш футбол заново відродився всупереч складним випробуванням великої війни.

Своїми спогадами та переживаннями діляться герої фільму – футболісти, тренери, власники клубів, арбітри, а ще політики, функціонери та представники силових структур. Стрічка проводить нас за лаштунки футболу під звуки сирен особливого сезону 2022/23", – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

До слова, фільм з'явиться у відкритому доступі на YouTube-каналі УАФ 24 серпня у День Незалежності України.

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