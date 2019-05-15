UA: Перший покаже матчі збірної України U-20 на ЧС-2019

Суспільний телевізійний мовник покаже поєдинки молодіжної збірної України на чемпіонаті світу-2019.

Вітчизняні вболівальники зможуть переглянути матчі України U-20 на цьогорічному Кубку світу. Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу UA: Перший.

Лунін 20 травня приєднається до збірної України U-20, – Петраков

Планетарний форум відбудеться у Польщі з 23 травня до 15 червня. Підопічні Олександра Петракова потрапили до групи D, де їхніми суперниками стануть однолітки зі США (24 травня), Катару (27 травня) та Нігерії (30 травня). Якщо "синьо-жовта" молодь подолає груповий етап, то матчі плей-офф за її участі теж будуть транслювати.

Відзначимо, що матчі збірної України U-20 також можна буде переглянути на цифрових платформах UA: Першого.

Лунін, Миколенко, Супряга та інші – Петраков оголосив заявку збірної України U-20 на збір перед чемпіонатом світу