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UA: Перший покаже матчі збірної України U-20 на ЧС-2019

15 травня 21:19 897 Читать на русском
UA: Перший покаже матчі збірної України U-20 на ЧС-2019
Збірна України U-20 / ФФУ

Суспільний телевізійний мовник покаже поєдинки молодіжної збірної України на чемпіонаті світу-2019.

Вітчизняні вболівальники зможуть переглянути матчі України U-20 на цьогорічному Кубку світу. Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу UA: Перший.

Лунін 20 травня приєднається до збірної України U-20, – Петраков

Планетарний форум відбудеться у Польщі з 23 травня до 15 червня. Підопічні Олександра Петракова потрапили до групи D, де їхніми суперниками стануть однолітки зі США (24 травня), Катару (27 травня) та Нігерії (30 травня). Якщо "синьо-жовта" молодь подолає груповий етап, то матчі плей-офф за її участі теж будуть транслювати.

Відзначимо, що матчі збірної України U-20 також можна буде переглянути на цифрових платформах UA: Першого.

Лунін, Миколенко, Супряга та інші – Петраков оголосив заявку збірної України U-20 на збір перед чемпіонатом світу

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Збірна України U-21 Україна U-20 Україна U-20 телебачення
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