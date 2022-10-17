"Думаю, у звичайний день вам не варто навіть намагатися грати проти Ман Сіті, грати проти них у звичайному режимі та сподіватися, що ви щось від цього отримаєте. Ви повинні грати на межі своїх можливостей і більше, що ми й зробили. Ми захищалися дуже організовано та дуже пристрасно, закрили всі зони.

Асист Аліссона на переможний гол у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Але суперник, як і раніше, дістається до ваших воріт, у них, як і раніше, неймовірна кількість гравців у штрафному майданчику, і те, як ми захищалися, було абсолютно винятковим, тому що, я думаю, ми всі знаємо стиль гри суперника. Ми грали в обороні дуже добре. Тож це був найкращий виступ усіх хлопців, і саме тому ми змогли обіграти Ман Сіті.

Салах зіграв виняткову гру. Абсолютно видатну. Чудовий, абсолютно топовий виступ. Гол був світового класу. Я не бачив гравця, який не влучив по м'ячу, я бачив гравця, який дуже добре використав своє тіло і опинився віч-на-віч з воротарем. Це було дуже добре", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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