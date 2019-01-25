toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

У Зорі змінився спаринг-партнер

11:43 130 Читать на русском
У Зорі змінився спаринг-партнер
Зоря / ФК Зоря

Зоря зіграє контрольний матч проти Войводіни, а не Вождоваца.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про зміну спаринг-партнера. Замість Вождоваца підопічні Юрія Вернидуб зіграють проти сербської Войводіни.

Зоря не змогла провести спаринг із Лієпаєю через погодні умови – команди зіграли лише 6 хвилин

Войводіна є третім найвідомішим клубом Сербії після Партізана та Црвени Звезди, але наразі команда переживає не найкращі часи через скандал у керівництві клубу.

Зоря після першої частини сезону перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці УПЛ та має в активі 28 очок.

Теги
Войводина Войводина Зоря Зоря Вождовац Вождовац
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
57
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук