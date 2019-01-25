У Зорі змінився спаринг-партнер

Зоря зіграє контрольний матч проти Войводіни, а не Вождоваца.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про зміну спаринг-партнера. Замість Вождоваца підопічні Юрія Вернидуб зіграють проти сербської Войводіни.

Зоря не змогла провести спаринг із Лієпаєю через погодні умови – команди зіграли лише 6 хвилин

Войводіна є третім найвідомішим клубом Сербії після Партізана та Црвени Звезди, але наразі команда переживає не найкращі часи через скандал у керівництві клубу.

Зоря після першої частини сезону перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці УПЛ та має в активі 28 очок.