У "Золотого м'яча" новий фаворит – він обійшов Ямаля, Рафінью та Салаха
Портал Goal оприлюднив оновлений список претендентів на отримання "Золотого м'яча".
Після перших півфіналів Ліги чемпіонів Goal вирішив оновити рейтинг головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Новим лідером, згідно з вибором редакції, став форвард ПСЖ Усман Дембеле. Він обійшов у цьому рейтингу нападників Барселони, Ламіна Ямаля і Рафінью.
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Список головних претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal:
1. Усман Дембеле (ПСЖ);
2. Ламін Ямаль (Барселона);
3. Рафінья (Барселона);
4. Педрі (Барселона);
5. Мохамед Салах (Ліверпуль);
6. Роберт Лєвандовскі (Барселона);
7. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ);
8. Харрі Кейн (Баварія);
9. Кіліан Мбаппе (Реал);
10. Нуну Мендеш (ПСЖ);
11. Деклан Райс (Арсенал);
12. Джуд Беллінгем (Реал);
13. Вінісіус Жуніор (Реал);
14. Вітінья (ПСЖ);
15. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ);
16. Віктор Дьокереш (Спортинг);
17. Лаутаро Мартінес (Інтер);
18. Дезіре Дуе (ПСЖ);
19. Букайо Сака (Арсенал);
20. Дензел Дюмфріс (Інтер).
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