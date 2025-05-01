Після перших півфіналів Ліги чемпіонів Goal вирішив оновити рейтинг головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Новим лідером, згідно з вибором редакції, став форвард ПСЖ Усман Дембеле. Він обійшов у цьому рейтингу нападників Барселони, Ламіна Ямаля і Рафінью.

Дембеле пояснив свою рекордну результативність – лідер ПСЖ відверто заговорив про "Золотий м'яч"

Список головних претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal:

1. Усман Дембеле (ПСЖ);

2. Ламін Ямаль (Барселона);

3. Рафінья (Барселона);

4. Педрі (Барселона);

5. Мохамед Салах (Ліверпуль);

6. Роберт Лєвандовскі (Барселона);

7. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ);

8. Харрі Кейн (Баварія);

9. Кіліан Мбаппе (Реал);

10. Нуну Мендеш (ПСЖ);

11. Деклан Райс (Арсенал);

12. Джуд Беллінгем (Реал);

13. Вінісіус Жуніор (Реал);

14. Вітінья (ПСЖ);

15. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ);

16. Віктор Дьокереш (Спортинг);

17. Лаутаро Мартінес (Інтер);

18. Дезіре Дуе (ПСЖ);

19. Букайо Сака (Арсенал);

20. Дензел Дюмфріс (Інтер).

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