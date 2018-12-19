"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка ліги

Олександр Зінченко став автором вирішального гола Манчестер Сіті в післяматчевій серії пенальті кубкового матчу проти Лестера. Водночас півзахисник збірної України запам'ятався не лише цим.

Манестер Сіті бив Лестер у важкому матчі Кубка англійської ліги. Хосеп Гвардіола традиційно вдався до експериментів. Гарсія та Отаменді в центрі захисту, Муріч у воротах, Стоунз і Фоден в центрі поля, Діас на фланзі атаки. І, звичайно, Зінченко за старою-доброю кубковою звичкою на лівому фланзі оборони. Йому тільки 22, однак на фоні деяких партнерів виглядав досвідченим дядьком. На персоні Олександра варто зупинитись докладніше, адже в очах фанатів і преси він постав двояко: як герой дуелі та той, через кого в команди виникають серйозні проблеми.

Серед найкращих за цифрами, діями та оцінками

Статистичний портал Whoscored нагородив Олександра 3-м найвищим балом серед футболістів обох команд. Свої 7,4 він заслужив за вдалі відбори і спроби дриблінгу (по 2), перехоплення (1), 95 дотиків до м'яча (третій показник у команді), 6 точних довгих передач (8 загалом), 1 ключовий пас і 2 виграні верхові дуелі. В більшості компонентів кількість вдалих спроб відчутно переважає над кількістю невдалих.

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Хоча було б більше, якби не втрата позиції при голі Олбрайтона. І все ж відзначаємо велику атакувальну роль 22-річного українця у цій грі. Третій за володінням (7,1%) і дотиками до м'яча (95) серед усіх гравців, які виходили на полі. Вищий показник тільки у центральних захисників Сіті. Сашко знову не соромився брати гру на себе, і партнери його не боялись. У такій команді, як Ман Сіті, це дорого варте! "Творіння Гвардіоли", – захоплюються деякі вболівальники. Портал SofaScore оцінив Зінченка схожим балом (7,2), але тут це вже 4-е місце серед партнерів і 6-е в матчі.

Англійські ЗМІ: Герой, який виправляє свої та чужі помилки

Авторитетний і профільний Manchester Evening News покритикував та похвалив нашого захисника: "Відмінно ходив уперед в першому таймі, але розкрив свою наївність як фулбека у моменті, коли Олбрайтон зрівняв рахунок. Загладив вину блискучим переможним пенальті". Олександру дісталося 7 балів. Вище – тільки Муріч і Де Брюйне. Фанати "містян" нарікають на його проблеми при захисті свох воріт, однак не бракує і голосів за: "Це атакувальний півзахисник, який грає ліворуч в обороні, а деякі все ще дивуються, що він не вміє захищатись".

Вболівальники також відзначали, що 20-річний воротар Муріч і 17-річний захисник Ерік Гарсія стали головними, хто отримав найбільше користі з цієї перемоги, але цього також не було б, якби не класне виконання пенальті Зінченка. The Sun погоджується, але акцентує на провальній панєнці Стерлінга: "Ніхто не повинен бути більш вдячним українцю, ніж Рахім, який осоромився при виконанні 11-метрового. Зінченко виконав, мабуть, найкращий пенальті всієї серії. Гравець, якого Лестер хотів улітку, став несподіваним героєм зустрічі і залишив для Сіті шанси на 4 трофеї".

На думку Sky Sports, українець заслужив 3-й найвищий бал у матчі (7). Краще себе проявили тільки Муріч та Де Брюйне. Daily Mail оцінив Зінченка у скромні 6 балів. Це посередня оцінка на фоні інших партнерів, а гірша тільки в Браіма Діаса.

That moment Zinchenko sends @ManCity through to the semi-finals! #CarabaoCup quarter-final reaction live on Sky Sports Football or follow it here: https://t.co/PzQDTqBK7u pic.twitter.com/0zmRHNDLyV — Sky Sports News (@SkySportsNewsEn) 18 грудня 2018 р.

Фанатський Citywatch не пошкодував критики і видав один з найгірших балів (5,5, гірше тільки в Мареза, Діаса, Стерлінга та Гюндогана): "Ми накручуємо йому оцінку через вирішальний пенальті. Однак в основний час його недоліки оборонної гри було розкрито у всій красі. Суперники вже починають цілити в слабку ланку – лівий фланг захисту Сіті. Там не вистачає Менді, який і сам не найкращий захисник, але хоча б виглядає природніше в цій ролі. Зінченко – гарний талант, який йде вперед і стає більш сполучений з командою, але як захисник... не настільки".

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