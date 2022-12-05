У неділю, 4 грудня, у Бразилії не стало батька екс-хавбека Шахтаря Жадсона – Есмаеля да Сілви (Тіті), повідомляє Futebol Interior.

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Причина смерті не розголошується, однак відомо, що останнім часом він боровся з онкологією. Три роки тому у нього діагностували рак простати, внаслідок чого було зроблено операцію. Есмаелю було 62 роки.

Саме він, за спогадами Жадсона, відіграв ключову роль у тому, що син став професійним футболістом. Сам Тіті свого часу виступав на аматорському рівні у Лондріні (штат Парана).

Нагадаємо, Жадсон грав за Шахтар з 2005 по 2011 роки і завоював з "гірниками" Кубок УЕФА, 5 чемпіонств УПЛ, 2 Кубки України та 2 Суперкубки країни.

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