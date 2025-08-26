– Олександре, які ваші очікування від стартових матчів збірної України у відбірному турнірі ЧС-2026?

– Однозначно, нас чекають непрості поєдинки. Збірна Франції в нашій групі фаворит номер один на перше місце. Втім, у нас були перемоги над цим суперником, і якщо вдасться зіграти дисципліновано, з бажанням і повною самовіддачею, все може вийти.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти

– Який у вас є позитив і негатив напередодні цього турніру?

– Ми повинні розуміти, що рівень нашого чемпіонату сильно впав і це, звичайно ж, впливає на рівень збірної, а багато футболістів, які виступають за кордоном, не можуть похвалитися стабільністю виступів. У нашої національної команди напередодні старту у відборі ЧС-2026 серйозні проблеми. Можу тільки побажати, щоб Сергій Ребров з честю вийшов з цієї ситуації.

– Ви бачите нові прізвища для збірної України?

– В оприлюдненому списку є два новачки. Тарас Михавко, попри всі проблеми Динамо, на мій погляд, прогресує. Непогано на старті сезону зарекомендував себе і Олег Очеретько, якому довіряє наставник Шахтаря Арда Туран. Але взагалі тренерському штабу в цьому сенсі видніше, вони більш ретельно вивчають можливості того чи іншого футболіста.

– Яким буде ваш прогноз на підсумок виступів збірної України у кваліфікації?

– По життю я максималіст, тому я завжди буду вірити в краще. Як мінімум на друге місце в групі наша збірна має право розраховувати, – сказав Кучер для Sport.ua.

Нагадаємо, 5 вересня збірна України проведе стартовий матч відбору до ЧС-2026 проти Франції, а 9 вересня "синьо-жовті" зіграють з командою Азербайджану.

