"У збірній я возз'єднався з футболом", – Санчес заявив, що не отримав достатньо шансів у складі Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Чилі Алексіс Санчес висловився про свою гру на Кубку Америки.

"Коли я граю за свою країну, я дуже радий просто грати у футбол. Проблема з гомілкостопом і внутрішніми моментами зникли, і я возз'єднався з футболом.

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Матч з Еквадором видався складним, під час руху я підвернув ногу, в перерві мені надали допомогу, і я повернувся на поле.

В Англії мені давали небагато шансів, але я спокійний. Я знаю свої здібності і знаю, який я гравець", – цитує Санчеса La Tercera.

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Нагадаємо, у двох матчах Копа Амеріка-2019 Алексіс став автором двох голів та результативної передачі, тоді як в складі МЮ чилієць востаннє забивав ще у січні.