"У нас відновився Бєсєдін, у нас є Довбик. Можливо, на чемпіонаті Європи він грав не основну роль, але людина провела дуже сильну осінню частину чемпіонату, була визнана найкращим гравцем. Це якраз ті сюрпризи, які можуть бути.

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Спаринг проти Борусії М – саме той матч для зіграності, для відновлення хороших зв'язків. Я впевнений, що Гладбаху не обов'язково вигравати, для нас це буде значно важливіше. Очікую, що буде хороша товариська гра, в якій Борусія допоможе збірній України знайти цю форму для важливого матчу 1 червня", – пояснив Скрипник у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, зустріч команди Петракова із представником Бундесліги розпочнеться завтра о 21:45 за київським часом. Це буде перший матч збірної України у 2022 році.

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