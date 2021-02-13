"Поки що особливо коментувати нічого, хоча, якщо відверто, то дуже хочеться спробувати себе на міжнародному рівні. Вперше розмови про те, що у мене може з'явитися можливість зіграти за збірну Азербайджану, з'явилися ще рік тому. Адже у мене по батьківській лінії є азербайджанське коріння.

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Так, я вихованець закарпатського футболу, завжди мріяв потрапити у збірну України, але у нас дуже висока конкуренція, навіть виклику до головної команди країни можна не дочекатися, не кажучи вже про дебют.

Втім, поки що не хочеться вникати в деталі, тим більше, що цим питанням займається азербайджанська сторона. Mое справа – доводити свою профпридатність, виступаючи за Mинай. Думаю, що конкретика з'явиться вже навесні, коли стартує відбірковий цикл чемпіонату світу, адже 24 березня збірна Азербайджану зіграє в гостях з Португалією, а 30-го прийматиме Сербію", – сказав Нурієв у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, одразу двоє гравців закарпатської команди – Анатолій Нурієв і Рустам Ахмедзаде – можуть бути заграні за збірну Азербайджану. У послугах футболістів зацікавлений головний тренер збірної Джанні Де Б'язі, який розраховує запросити гравців Миная на майбутній збір команди перед матчем відбору ЧС-2022 проти збірної Португалії.

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