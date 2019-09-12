У затриманого агента Куртуа вилучили 7 млн євро та наклали арешт на майно

Стали відомі деталі затримання агента Крістофа Хенротая, клієнтом якого є декілька відомих гравців.

Нагадаємо, вчора в Монако був заарештований бельгійський агент Крістоф Хенротай. Його підозрюють у шахрайстві при здійсненні трансферів. Слідчі дії відбувалися і в інших містах – зокрема, у Лондоні та Льєжі.

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В агента вилучено готівку в розмірі 7 млн євро, а також накладено арешт на майно – 2 квартири та 3 автомобілі, повідомляє Reuters.

Зазначимо, що Хенротай є агентом Тібо Куртуа, Янніка Феррейри Карраско та Кевіна Міральяса. Також раніше він працював з Ромелу Лукаку. Які саме трансфери за участю Хенротая потрапили під підозру – поки не уточнюється.

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