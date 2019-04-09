У Запоріжжі стартували кваліфікації футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

6 квітня у Запоріжжі стартували українські відбіркові турніри міжнародного футбольного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five!

Надалі такі ж кваліфікації пройдуть протягом квітня – червня ще у восьми містах України.

За результатами кваліфікацій – ДВІ команди стають фіналістами та продовжують боротьбу у авторському чемпіонаті Неймара. Таким чином саме команди STREET 7 та ЕКВАДОР представлять Запоріжжя у Національному фіналі Red Bull Neymar Jr's Five, що відбудеться у червні у Києві!

У Запоріжжі даний чемпіонат проходить вперше, і в боротьбу за квиток на Світовий фінал вступили 16 команд бравих футболістів-аматорів.

Переможці – команда STREET 7 – впевнено йшли до 1 місця цієї кваліфікації, спочатку розбивши суперників з рахунком 5:0 у 1/8 фіналу, далі з рахунком 1:0 завершивши чвертьфінальний матч, а тоді у півфіналі з розгромним рахунком 5:0 здолавши команду TORPEDO.

ЕКВАДОР рухались по турнірній таблиці відповідно - долаючи суперників з рахунком 5:0 як у 1/8 фіналу, так і у чвертьфіналі. У півфіналі довелось поборотися з LEGION TM, і перемога далася важче – з рахунком 1:0.

LEGION TM продемонстрували свою силу і в матчі за 3 місце, відправивши у ворота TORPEDO 5 голів.



У фінальній битві зустрілися дві направду сильні команди - STREET 7 та ЕКВАДОР. І лише на 7 хвилині матчу STREET 7 таки забили гол, який і зробив їх переможцями Запорізької кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five.

"Перш за все хотілося б подякувати своїй команді, що сьогодні змогли продемонструвати свій найкращий футбол і виграти турнір. Дякую організаторам за це футбольне свято і вже чекаємо на подорож до Києва на національний фінал", – ділиться враженнями капітан команди STREET 7 Олександр Кузовлєв.

Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five проходять протягом квітня - червня у дев’яти містах: Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Харкові, Львові та Києві.

Фіналісти локальних кваліфікацій зустрінуться у Національному фіналі, який визначить найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте вашу команду!

Турнір у Запоріжжі проходив за підтримки Запорізької міської влади.

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#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією - пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.