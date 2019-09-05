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У захисника Халл Сіті діагностували рак

11:15 562 Читать на русском
У захисника Халл Сіті діагностували рак
Ангус Макдоналд / Фото Халл Сіті

Оборонець Халл Сіті Ангус Макдоналд розпочав боротьбу з важкою хворобою.

"Халл з сумом повідомляє, що у Ангуса Макдоналда діагностували рак кишечника на ранній стадії. Ангус продемонстрував велику силу характеру своєї реакцією на цю новину.

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Вся сім'я "тигрів" об'єдналася, щоб продемонструвати свою любов Ангусу і підтримати його в процесі одужання. Його фізичний і психологічний стан – наш головний пріоритет на даний момент.

Клуб люб'язно просить уболівальників і ЗМІ проявити повагу до особистого життя Ангуса і його сім'ї в цей нелегкий період часу. Подальші новини про стан здоров'я футболіста будуть повідомлятися клубом", – вказано в заяві на офіційному сайті клубу.

Халл Сіті виступає у Чемпіоншипі. Після 6-ти турів команда перебуває на 20-й сходинці.

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