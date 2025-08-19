"Найбільше мені запам'яталося те, що у Забарного вистачило сил залишатися в грі, і в підсумку він виконав досить хорошу роботу!

Зірка ПСЖ розсипався у компліментах Забарному: "Він – неймовірний гравець"

Ілля перейшов з дуже напруженої ліги, де захист відчуває величезне навантаження, а тепер грає в команді, яка володіє м'ячем 80% часу. Зміни для нього істотні, контекст зовсім інший, і йому потрібно залишатися на піку форми, щоб не пропустити ті рідкісні моменти, коли йому доводиться втручатися. Але я думаю, що якщо Луїс Енріке випустив його з такою невеликою кількістю тренувань, особливо поставивши його в пару з таким гравцем, як Беральдо, у якого менше досвіду, ніж у Маркіньйоса або Пачо, то це тому, що він був упевнений в його здатності адаптуватися.

Нам, очевидно, доведеться подивитися на Забарного проти команди, яка більше атакує. Коли я брав у Іллі інтерв'ю після матчу, мені здалося, що у нього був хороший вираз обличчя і він був розслаблений. Іноді у гравців, які щойно прийшли до нового клубу, відчувається певна напруга. Але не в нього. Він приходить з клубу, який перебував в середині турнірної таблиці АПЛ, до переможця Ліги чемпіонів не відчуваючи жодного тиску. Це цікава риса характеру", – цитує Оаро Le Parisien.

Нагадаємо, Гійом Оаро виступав за ПСЖ з 2008 по 2013 роки. Загалом він відіграв у 161 матчі, забивши 57 голів та віддавши 23 асисти.

