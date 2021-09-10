Спортивний директор "Старої синьйори" Федеріко Керубіні зізнався, чому у клубі не розглядали варіант із трансфером голкіпера Джанлуїджі Доннарумми.

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Ми віримо у нього і вважаємо ідеальним варіантом для нас. Відштовхуючись від нашої політики, недоцільно робити те, що робить ПСЖ. Мати двох сильних воротарів було б не дуже добре", – цитує Керубіні Football Italia.

Нагадаємо, Джанлуїджі Доннарумма влітку на правах вільного агента перебрався в ПСЖ після 8 років у структурі Мілана. За французів 22-річний кіпер дебютувати ще не встиг.

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