"Сподіваюся, буде цікавий матч. Просто Шахтар і Динамо в різних станах до нього підходять. Шахтар зіграв з Інтером досить успішно, а Динамо після 0:5 – не в найкращому настрої. "Гірники" мають перевагу, Де Дзербі трохи перебудувався. Динамо хоче реванш за Суперкубок. Але Шахтар зараз трошки більший фаворит.

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Я думаю, що арбітр дасть 11-метровий, якщо будуть підстави. Моя думка: якщо суддя в Класичному поставить такий пенальті, як у ворота Олександрії в матчі з Динамо, то це неправильно. Моя суб'єктивна думка: в Європі такий пенальті ніколи б не поставили. З Рухом мені більше здається, що були підстави", – цитує Нагорняка Сегодня.

До слова, протистояння Динамо та Шахтаря відбудеться вже у неділю, 3 жовтня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський прозвучить о 19:30. Нещодавно команди зустрічались у матчі за Суперкубок України, де впевнену перемогу (3:0) здобули "гірники".

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