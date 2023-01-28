"Я дуже радий, що мені надали можливість працювати в Металісті. Знаю, що це хороший клуб, який раніше демонстрував дуже серйозні результати у єврокубках. Хочу вам сказати, що у Європі досі всі пам’ятають про цей славний клуб, знають його.

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Він добре відомий своїми неймовірними та численними вболівальниками. Мені справді є з чим порівнювати, адже я багато років грав та працював у Сербії, всі ж знають які палкі у нас фанати. Мені дуже шкода через те, що сьогодні вимушені переживати вболівальники Металіста та українці загалом. Я хочу, щоб наша команда була для харків’ян відрадою, щоб наша гра дарувала їм позитивні емоції. Тож я зроблю все, щоб ми грали з серцем для цих людей і щоб ми у підсумку посіли якомога вище місце у турнірній таблиці УПЛ.

Щодо завданя, які стоятимуть перед командою... Я знайомий з філософією футбольного клубу Металіст. Ключові моменти полягають у контролі м’яча, у постійній зосередженості на атаках. Такий футбол мені близький, ми працюватимемо над тим, щоб наша гра була змістовною та атакувальною", – цитує Огнєновіча офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, за свою ігрову кар'єру Огнєновіч встиг пограти за Црвену Звезду, мадридський Реал, німецький Кайзерслаутерн, а в 2003-2004 роках виступав за київське Динамо. Як тренер Огнєновіч працював із молодіжними збірними Сербії U-17 і U-18, а також із ФК Звєзда 09.

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