Українські клуби цього тижня проведуть матчі-відповіді в єврокубках. Результати Динамо (Хамрун – 3:0) в Лізі чемпіонів і Шахтаря (Бешикташ – 4:2) в Лізі Європи зробили наші команди фаворитами в протистояннях.

Значно гірша ситуація в Лізі конференцій. Поразки Полісся (Санта-Колома – 1:2) і Олександрії (Партизан – 0:2) дають перевагу суперникам. Між тим, житомирський клуб має непогані шанси пройти андоррців. Так вважає Заслужений тренер України В’ячеслав Грозний, з яким Футбол 24 поговорив напередодні.

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– В’ячеславе Вікторовичу, найбільше, здається, здивував Шахтар, який в блискучому стилі розбив четверту команду Туреччини.

– Зовні, може, перемога й виглядала дуже впевненою, проте, як тренер, скажу, що за нею стоїть величезна праця. Ардою Тураном і його тренерським штабом зроблена величезна робота.

Поясню. Адаптація бразильців Шахтаря більше відбувалася при попередньому наставнику – Маріно Пушічу. Хотів би під іншим кутом розповісти про наших представників у єврокубках. У Динамо залишився на тренерському містку Олександр Шовковський. Шахтар запросив 38-річного турецького спеціаліста, який має великий ігровий досвід – грав у Галатасараї, Атлетіко, Барселоні, але він не має досвіду роботи на серйозному тренерському рівні. Та в нього є амбіції. Мені здається, що в нього досить високий рівень дисципліни, характеру. Всі гравці Шахтаря допрацьовували, грали організовано. Я давно не бачив, щоб всі з новим тренером виконували роботу на такому рівні.

– У Бешикташа також новий тренер.

– Уле Гуннар Сульшер давненько не працював, після відходу з Манчестер Юнайтед минуло років чотири. Це не заважає йому залишатися хорошим спеціалістом, але в Туреччині буде непросто – там більше емоційна складова. Вболівальники інші, не такі, як у Британії.

Хочу звернути увагу на те, що Шахтар працює в одному напрямку багато років. Бере молодих бразильців, виводить на високий рівень і продає багатим клубам – Баварії, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед тощо.

– І тренерів уже навчився продавати.

– Так, і тренерів. Вектор розвитку залишився. І ці молоді хлопці, які прийшли спочатку в ковідний період, потім війною рашисти прийшли. Багато хто не хотів до нас їхати, але Шахтарю вдається переконувати їх, вони розуміють, що в цьому клубі можна себе зарекомендувати й переїхати в сильніший чемпіонат. Я побачив на полі команду, гравців, які об’єднані загальною ідеєю.

Звичайно, помилки є, але що, в Парі Сен-Жермен чи Челсі не помиляються? Головне, що футболісти хочуть досягати результатів і в них це виходить. У Динамо ставку роблять на виховання своїх виконавців, і ви бачили – Віктор Циганков, Ілля Забарний, Віталій Миколенко грають на високому рівні.

– Здалося, що Туран краще підготувався до матчу, ніж Сульшер.

– Він тільки прийшов. Згадайте турнірну таблицю турецької Суперліги. Бешикташ відстав від Галатасарая на 30 очок, від Фенербахче – на 20. Такий великий клуб не може собі дозволити поступатися конкурентам. Вони багато футболістів повернули з оренд і процес становлення команди триває. Хоча, зауважу, вони на полі не виглядали такими голодними, як молоді зірки Шахтаря. Вони хочуть у Мілан, Челсі, Манчестер Сіті, тому Туран може реалізовувати з ними свої ідеї. І він повністю переграв Сульшера.

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– Завдяки чому?

– Шахтар традиційно будує гру через контроль м’яча, через центральну зону. А Туран змінив акценти. Аліссон провів блискучий матч. Забив, віддавав. Хлопцю 19 років, а він будь-кого один в один переграє. Практично в усіх голах взяв участь. Кевін двічі відзначився. Сульшер цього не передбачив. А Шахтар на флангах може розірвати кожного суперника. Тим більше цей Бешикташ, де бракує футболістів, які вміють відбирати м’яч і грають з грубими помилками. Не було підстрахування, і турецька команда приречена. Шахтар швидший і організованіший, витискає максимум. Гадаю, сюрпризів у четвер на полі для нас не буде.

– Зміна клубу Русланом Ротанем. Як гадаєте, тренер не помилився?

– Ротань зі штабом провели в Олександрії хорошу роботу. Вони боролися за чемпіонство до останніх турів. Власник Полісся Буткевич футбол любить більше, ніж гроші, він вкладає в інфраструктуру, працює на перспективу. Ротаню в Житомирі потрібен час, адже і з молодіжною збірною, і з Олександрією результат прийшов не одразу, були проблеми. Треба створити мікроклімат, прийти до загального знаменника.

Я вважаю, що андоррців вони пройдуть досить легко. Завдяки класу мають перемагати. Зі Санта-Коломою трапився нещасний випадок. Такі матчі також треба пройти, тоді прийде розуміння, що не можна формально грати зону. Я на лекціях завжди акцентую увагу на тому, щоб тренери дивилися, яким чином пробивають по наших воротах. У цій зустрічі забули, але серйозна робота буде проведена.

– Поліссю десь досвіду єврокубкового не вистачає?

– Є такий момент. Ми не знаємо багато нюансів. Доволі легко відкрили рахунок, дурня ніхто не вмикав. Андорра – це як столичний район Оболонь. Результат треба прийняти й рухатися далі. Ротань взяв відповідальність за поразку на себе. Бувають такі невдалі дні: команда на п’ять голів вища за суперника, а поступається чи грає внічию.

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З Олександрією так само. Моменти створювали, а забити не могли. Команда грає на багажі, який створив Ротань зі своїм тренерським штабом. А тренер Нестеренко ще молодий, ніколи не був головним. Він навіть не поступав на тренерські курси для отримання відповідної ліцензії. Допомагав Костову в кам’янській Сталі. Нехай у нього все вийде.

Ви питали, чому Ротань змінив Олександрію на Полісся. Скоріше за все, не будуть вкладатися кошти для вирішення серйозних завдань. Відбуватиметься переформатування, залучатимуться свої вихованці. Таким шляхом, до речі, йде і Партизан. Вони на 27 очок відстали від Црвени Звєзди в чемпіонаті Сербії. Подивіться на вік футболістів, які грали проти Олександрії. 17-річні, 18-річні, 19-річні. Готують гравців на продаж.

– В Олександрії є шанси пройти Партизан?

– Якщо створюватимуть моменти, які в них були в першому таймі. Не пішла реалізація. Якщо пропустили двічі, то й двічі можуть забити. Шанси будуть. Заб’ють і виграють. Не буває так, що два матчі поспіль створюються моменти, а забити не можуть.

– У вас, пригадую, в Арсеналі з реалізацією було все нормально.

– Бо додатково працювали по лініях. У кінці кожного тренування по 20-30 хвилин. Кожна дія на полі вирішальна. Нападник повинен реалізовувати і напівмоменти. Має бути опорник, який цементуватиме зони. Бо другий гол Олександрія пропустила якраз із опорної зони. Раніше так не було. Коли забивали перший гол, то низько сіли, а нападник Партизана мав перебувати в положенні "поза грою".

– Якщо чотири українські клуби пройдуть у наступний раунд, то результат виглядатиме, як свято.

– Я з оптимізмом дивлюся. У всіх є реальні шанси вийти до півфіналів кваліфікації. Шахтар просто грав у своє задоволення, компактно, швидко, солідно. Динамо має проходити завдяки класу – раціонально, чітко, тонко.

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