У Ярославського виникли проблеми: дружина екс-президента Металіста відверто розповіла про все

Марина Ярославська, дружина харківського багатія і колишнього президента Металіста, була відвертою із своїми підписниками в Instagram. З'ясувалися цікаві моменти.

"Минали роки, і все якось само-собою переходило в буденність: у чоловіка багато роботи, діти, будинок, багато іншого. Дарував квіти на свята – і добре. Через якийсь час мені почало бракувати спонтанної романтики, яка завжди присутня на початку взаємин. Я довго ходила з цим, мовчала", – цитує Марину Ярославську Таблоїд Української правди.

"Зустрілася мені якось одна цікава людина, якій я розповіла про те, що мене хвилювало. А вона мені і відповідає: "А ти чоловікові про це говорила?". А я: "Ні, звичайно! Це ж некрасиво. Не по-жіночому, я ж горда. Він сам все повинен розуміти!". Я думала, що мені взагалі гріх ще чогось хотіти, адже я і так стільки всього маю", – зізналася Марина.

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"На що людина мені пояснила, що чоловіки і жінки не вміють читати думки один одного, тому важливо розмовляти і все промовляти. Якщо ти розумієш, що тобі це важливо – скажи про це, інакше нічого не зміниться. Я якийсь час ще була скромною, а потім почала потроху промовляти чоловікові, що мені було б дуже приємно отримувати квіти, особливо тюльпани! Без приводів. Мені це важливо", – наголошує Ярославська.

Зрештою, ситуація вирішилася позитивно: "Тепер у нашому домі завжди квіти, щотижня приходить флорист. Це все чудово, ну а де ж спонтанність, яку ми, дівчата, так любимо?! Я впевнена, що і чоловіки теж… Який висновок всієї цієї історії? Ніколи не тримайте в собі свої бажання і потреби, все промовляйте. Тільки так вас почують, і це стосується всього!".

Стосунки між бізнесменом та фотомоделлю, віце-королевою Харкова тривають вже 14 років, проте одружилися вони лише у 2018-му. Ярославський старший від своєї обраниці на 28 років.

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