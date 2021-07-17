20-річний важкоатлет перебував на тренувальних зборах в Ізумісано (префектура Осаки), повідомляє Kyodo News.

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Джуліус Секітолеко не пройшов відбір для участі в Олімпіаді та повинен був повернутися додому разом зі своїм тренером, однак несподівано зник. Це помітили олімпійські чиновники, коли прийшли до помешкання спортсмена, щоб взяти зразок для тестування на COVID-19.

Атлет залишив записку, у якій зазначив: "прагну працювати в Японії, не хочу повертатися додому, тому що життя там складне", а також попросив передати його речі дружині в Уганду. Пізніше з'ясувалось, що Джуліус купив квиток на швидкісний потяг до міста Нагоя. Наразі його розшукує поліція.

Зауважимо, у двох членів з делегації Уганди раніше виявили коронавірус. Відомо, що одному з них 50 років, а іншому – 20. Чи є Секітолеко другим хворим, організатори Олімпіади-2020 тримають в таємниці.

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