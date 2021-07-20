20-річного важкоатлета спіймали у місті Нагоя, за 200 км від місця його тренувальних зборів в Ізумісано, повідомляє Kyodo News з посиланням на власні джерела у поліції.

У Японії зник спортсмен, який приїхав на Олімпіаду-2020

Раніше Джуліус Секітолеко не пройшов відбір для участі в Олімпіаді та повинен був цього тижня повернутися додому разом зі своїм тренером, однак несподівано зник. Це помітили олімпійські чиновники, коли прийшли до помешкання спортсмена, щоб взяти зразок для тестування на COVID-19.

Атлет залишив записку, у якій зазначив: "прагну працювати в Японії, не хочу повертатися додому, тому що життя там складне", а також попросив передати його речі дружині в Уганду. Пізніше стало відомо, що він придбав квиток на швидкісний потяг до Нагої. З собою він прихопив лише мобільний телефон, його документи залишились у членів делегації Уганди.

Зауважимо, що відповідно до заходів боротьби з COVID-19, учасникам Олімпійських ігор у Токіо дозволяється виїжджати лише до обмеженої кількості місць, таких як місця їх проживання та тренування. Вони також повинні уникати контакту з жителями Японії.

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