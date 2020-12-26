"Коли заразився COVID-19, спочатку був досить спокійний. Я був заінтригований, тому що хотів побачити, що це таке. Це вразило весь світ, це була велика трагедія, і тепер це сталося зі мною. Я чекав вдома, сказавши собі: "Подивимося, що буде".

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У мене боліла голова. Не дуже сильно, але мене це дратувало. Досить складна річ, до того ж я втратив смак. Я злився, адже не міг вийти на вулицю чи добре тренуватися. У якийсь момент я розмовляв з будинком і називав стіни по імені. У такому стані ви фіксуєте себе тільки на вірусі, та уявляєте собі всі можливі біди, навіть ті, яких немає", – поділився Ібрагімовіч у коментарі Sky Sport Italia.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Наразі 39-річний швед відновлюється від травми.

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