"Треба визнати, що виграла найкраща команда. Ми не проявили себе належним чином: варто подивитися у дзеркало і бути чесним. Коли суперник грає на такому рівні, втриматися на ногах дуже складно.

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Ми не були на своєму рівні, не створювали імпульсу в грі. Це засмучує, коли точиться боротьба за чемпіонство. Ми йшли до цього 9,5 місяців і не збираємось відмовлятися від мети через те, що програли одну гру. Потрібно перезавантажити всіх наших гравців. У всіх шок.

Не думаю, що гравці були налякані. Але те, як ми розпочали гру, засмучувало. Ми програли всі перші та другі м'ячі. Нам довелося змагатися проти команди, яка грала на межі своїх можливостей, і зробити це надзвичайно складно.

Я приймаю реальність. І це найкращий спосіб рухатися вперед. Ми не мали шансу виграти гру. Ми маємо стати кращими. Ми знали, що нам треба викластися на повну, але були далекі від цього. Ми маємо підняти дух гравців, бо вони переживають. Це важко переварити. Нам потрібно виграти усі 5 ігор, щоб мати шанс.

На початку сезону нам казали, що ми фінішуємо шостими чи сьомими. Гравці заслуговують на велику похвалу за те, де ми перебуваємо в турнірній таблиці. Ми грали проти чудової команди, але не зуміли нав'язати боротьбу. Суперник був кращим у всьому. Вони вигравали кожну дуель. Ми пропускали зі стандартів, з навісів тощо.

Ми хотіли щось змінити, але вони забили швидкий гол. Ми повинні бути вірними тим ідеям, що привели нас на цей шлях. Нас обіграла найкраща команда, це точно. Вони були чудовими, і досягти такого складно", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, після 33-х турів Арсенал з 75-ма очками продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ. У Манчестер Сіті 73 бали і дві гри в запасі.

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