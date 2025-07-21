У Ворсклі відреагували на заяву Желько Любеновіча, який в інтерв’ю пояснив свій відхід з клубу погрозами від агентів.

"Тема Любеновіча для ФК Ворскла – вже перегорнута сторінка. Ситуація, що виникла, – особиста справа коуча.

Бабич пояснив, чому погодився очолити Ворсклу після скандалу з відходом Любеновіча

Ми пішли цьому назустріч і закрили цю тему", – зазначила прес-служба Ворскли у відповідь на запит Tribuna.

Нагадаємо, Желько Любеновіч покинув Ворсклу, пропрацювавши у клубі лише 17 днів. Тренер заявив, що причиною відходу стали погрози з боку агентів, які нав’язували йому підписати деяких гравців. Полтавців вже очолив Олександр Бабич.

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