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"У ворота "гірників" подібний пенальті би не поставили", – Суркіс розкритикував арбітра матчу Динамо – Шахтар

10:09 1048 Читать на русском
"У ворота "гірників" подібний пенальті би не поставили", – Суркіс розкритикував арбітра матчу Динамо – Шахтар
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував роботу арбітра Віталія Романова в матчі 25 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

 

"Повинно було бути ідеальне суддівство, якого не було. Я не кажу, що підсуджували Динамо або Шахтарю. Арбітр просто не вміє судити. Йому потрібно покласти свисток і сказати: "Я не вмію чи не хочу", або "Не буду судити Класичне". Той рефері, який працював у Кубку, професор в порівнянні з цим суддею.

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Можна давати людям картки, можна виганяти людей з поля, але давати грати в футбол. Він посадив у другому таймі команди на свисток і просто не давав грати. А люди прийшли подивитися футбол, а не дивитися, як він бігає і свистить.

Пенальті в кінці матчу? Ніколи не хочеться, щоб твоя команда програвала. Я не кажу, що ми повинні були виграти, але якби такий епізод був біля воріт Шахтаря, сумніваюся, що арбітр призначив би пенальті", – сказав Суркіс Youtube-каналу Динамо.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Ігор Суркіс Віталій Романов
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