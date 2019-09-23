У ворота Динамо мали поставити пенальті в матчі з Ворсклою, – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство Юрія Можаровського в матчі 8-го туру УПЛ Ворскла – Динамо (0:5).

"На 30-й хвилині в штрафному майданчику Динамо Габелок прийняв і прикрив м'яч, а Сидорчук, намагаючись вибити його, потрапив в ногу Габелоку, в результаті чого гравець Ворскли завалився на газон.

Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Свисток Юрія Можаровського промовчав – і дуже шкода, тому що потрібно було, згідно з правилами, призначити пенальті. Чому Можаровський не відреагував на фол Сидорчука? Складно сказати. Епізод бачив і асистент, але він арбітру в полі не підказав.

На той час рахунок був 1:0 на користь Динамо, тому хід поєдинку міг бути зовсім іншим. Потрібно констатувати, що це результативна помилка арбітра. Можливо, вона обумовлена нестійким психологічним станом Можаровського", – поділився Ступар в коментарі UA-Football.

Нагадаємо, що Динамо розбило Ворсклу в матчі 8-го туру УПЛ (5:0) та перервало 6-матчеву серію без перемог в чемпіонаті України.

Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку