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У ворота Динамо мали поставити пенальті в матчі з Ворсклою, – Ступар

20:46 702 Читать на русском
У ворота Динамо мали поставити пенальті в матчі з Ворсклою, – Ступар
Ворскла – Динамо – 0:5 / фото: ФК Динамо

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство Юрія Можаровського в матчі 8-го туру УПЛ Ворскла – Динамо (0:5).

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"На 30-й хвилині в штрафному майданчику Динамо Габелок прийняв і прикрив м'яч, а Сидорчук, намагаючись вибити його, потрапив в ногу Габелоку, в результаті чого гравець Ворскли завалився на газон.

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Свисток Юрія Можаровського промовчав – і дуже шкода, тому що потрібно було, згідно з правилами, призначити пенальті. Чому Можаровський не відреагував на фол Сидорчука? Складно сказати. Епізод бачив і асистент, але він арбітру в полі не підказав.

На той час рахунок був 1:0 на користь Динамо, тому хід поєдинку міг бути зовсім іншим. Потрібно констатувати, що це результативна помилка арбітра. Можливо, вона обумовлена нестійким психологічним станом Можаровського", – поділився Ступар в коментарі UA-Football.

Нагадаємо, що Динамо розбило Ворсклу в матчі 8-го туру УПЛ (5:0) та перервало 6-матчеву серію без перемог в чемпіонаті України.

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Теги
Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Ворскла Ворскла Артем Габелок Артем Габелок Ворскла - Динамо
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