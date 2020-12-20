У Вольфсбурзі спалах коронавірусу – п'ятеро гравців опинились на карантині
19:31 - Читать на русском
Вольфсбург став черговою жертвою коронавірусу напередодні матчу 13-го туру Бундесліги.
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Арнольд та Русільйон здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний твіттер Вольфсбурга.
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Також на карантин закрили Філіппа, Шлагера та Зірслебена, оскільки вони контактували із інфікованими. Втім, це не завадило Вольфсбургу вийти на поле у матчі проти Штутгарта.
Зазначимо, що "вовки" із 21 очком у активі посідає п'яте місце у чемпіонаті Німеччини.
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