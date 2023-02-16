У середу 15 лютого правоохоронні органи навідалися до Вадима Костюченка. СБУ в рамках кримінальної справи проводила слідчі дії, а саме здійснили обшук.

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"Отже СБУ вилучила: всі телефони, його та членів сім'ї; всі ноутбуки, комп'ютери, планшети та всі носії інформації; всі документи; вилучили із сейфу гроші, а там кажуть було, близько 100 тисяч доларів. Кажуть, що Вадим Костянтинович сьогодні ходив по будинку футболу і просив у колег телефон, щоб зателефонувати", – повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, що обшуки у Костюченка пов‘язані зі справою про придбання землі у Княжичах для будівництва бази для збірних команд України.

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