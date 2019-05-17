"У Вітессі думали, що я з глузду з'їхав": Левченко розповів про свій перший виклик у збірну України

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко пригадав, як його вперше викликали до лав національної команди.

"Свій перший виклик в збірну я отримав в 2002 році. Тоді я готовий був пішки йти в розташування команди. Коли у Вітесс з України прийшов факс, гарний такий, з гербом нашої країни, я стрибав до стелі, кричав від щастя, що їду у свою національну команду. У голландському клубі подумали, що я з'їхав з глузду.

"Деяких гравців збірної України обікрали в США під час турне", – екс-футболіст "жовто-синіх" Сак

А що стосується товариського матчу проти Словаччини, який, якщо не помиляюся, проходив у Трнаві, то перед виходом на поле я дуже хвилювався. У перерві замінив Сергія Кормільцева. І треба ж було такому статися, що мало не першим своїм дотиком я міг забити, але не склалося. А сама гра завершилася з рахунком 1:1", – цитує Левченка Команда 1.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі