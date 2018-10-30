У Вірменії відбулась масова бійка під час дитячого футбольного матчу

У Вірменії відбулась масова бійка на під час дитячого футбольного матчу

Гарячу кров продемонстрували мешканці Вірменії під час футбольного матчу між дитячими командами.

Під час матчу чемпіонату Єревана між дитячими командами (до 10 років) Пюнік-2-09 і Бананц-1-09 сталася масова бійка, в якій взяли участь діти, батьки, тренери і навіть рефері.

Моурінью поліз у бійку з тренером Челсі

Масова бійка розпочалась з грубого підкату від одного з гравців. Спочатку в хід пустили кулаки два хлопчика, а потім до бійки приєдналися і інші.

Федерація футболу Вірменії визнала головного тренера команди Бананц-1-09, який першим образив і вдарив арбітра, персоною нон-грата, а також звернула увагу поліції на інцидент.