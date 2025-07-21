Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі не планує боротися за Скудетто в своєму першому сезоні після повернення в стан "россонері".

"Позитивний аспект полягає в тому, що граючи раз на тиждень, можна більше часу приділяти роботі, засвоєнню ідей і стати більш згуртованою командою. З іншого боку, без Ліги чемпіонів ви втратите ті важливі матчі, в яких всі хочуть брати участь.

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Я бачу, що склянка наполовину повна, і ми повинні добре попрацювати, щоб Мілан повернувся в Лігу чемпіонів. Я повернувся в клуб з ентузіазмом і бажанням. Я зосереджений на кінцевій меті: потраплянні в Лігу чемпіонів у сезоні 2026/27, що вкрай важливо для бренду клубу і фінансів.

Мета – повернутися в Лігу чемпіонів, але це буде непросто, оскільки суперники сильні і конкурентоспроможні", – цитує Аллегрі Gazzetta dello Sport.

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