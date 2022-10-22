"Привіт, шановні футбольні вболівальники, я хотів би звернутися до вас сьогодні з дуже особистим повідомленням. На жаль, за останні кілька місяців мені довелося випасти з поля зору громадськості, оскільки під час планового обстеження у мене діагностували рак. Відтоді я з професором Юргеном Вольфом і командою CIO Cologne у найкращих руках, і я радий, що лікування для мене дуже добре працює!

Майнц знищив Кельн у битві за третє місце Бундесліги

Ви мене знаєте: я боєць і буду приймати цей виклик оптимістично та з усіх сил. Тому я прошу поважати, що зараз мені потрібна конфіденційність, щоб якомога швидше одужати. Я радий вашим позитивним повідомленням і дякую за підтримку. Можу лише порадити всім: вчасно проходьте обстеження на рак", – написав Даум у своєму Instagram.

Нагадаємо, за свою кар'єру німецький фахівець попрацював у Кьольні, Штутгарті, Байєрі, Айнтрахті, турецьких Бешикташі, Фенербахче та Бурсаспорі, австрійській Аустрії, бельгійському Брюгге. Останньою його командою була збірна Румунії, з якою припинив співпрацю в 2017 році.

Кубок Німеччини: Баварія не зганьбилася на стадії 1/16 фіналу третій рік поспіль, Падерборн пройшов команду Бундесліги