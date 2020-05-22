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У Вересі виявили підтверджений випадок коронавірусу

09:50 164 Читать на русском
У Вересі виявили підтверджений випадок коронавірусу
Верес / Фото з відкритих джерел

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн повідомив, що один зі співробітників клубу здав позитивний тест на COVID-19.

"Ситуація на Рівненщині непроста. У нас, наприклад, зі спортивної частини захворювань немає, а по адміністративній – є людина, яка має позитивний тест", – сказав Надєїн на спеціальному засіданні Ради ліг ПФЛ.

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Нагадаємо, змагання у Другій лізі 2019/20 було вирішено достроково завершити – за завершення сезону проголосували 14 клубів, 5 – проти, 1 – утримався. Українська Прем'єр-ліга сподівається провести перші матчі після карантину вже 30 травня.

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