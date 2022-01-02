"Об одинадцятій вечора викликали мене і Максимова – у Вердер ми мали їхати удвох. Динамо якраз грало якийсь міжнародний матч. Юра у цьому поєдинку забив два голи і вже чекав на стадіоні, а я добирався з дому. Прийшов, посидів хвилин 10-20 і мені сказали їхати додому.

Леоненко зізнався, як мстив Динамо за заслання у дубль

Очевидно назвали суму за мене і німці вирішили, що їх вона не влаштовує. Як наслідок, поїхав Максимов. Тому те, що Шевченко перейшов... Якби поїхав я – невідомо, чим би все закінчилось.

Аби перейти у Вердер, Максимов відмовився від своїх законних 10%, а я, якби перейшов, не відмовився б. Хоча якби мені запропонували відмовитись в обмін на трансфер – я готовий був би безкоштовно поїхати. Я ще вдома у Лобановського казав йому, що хочу піти з Динамо і поїхати в Європу, бо не хотів стільки бігати", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Максимов перебрався у Вердер у 1997-му, за який виступав до 2001 року.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ