Фернанду Сантуша, наставника збірної Азербайджану, розкритикували після поразки від Ісландії у відборі до ЧС-2026.

Збірна Азербайджану програла Ісландії з рахунком 0:5 у першому турі відбору до ЧС-2026. Під керівництвом Фернанду Сантуша "міллі" програли 9 із 11 останніх матчів.

Азербайджан – Україна: стартував продаж квитків на перший виїзний матч команди Реброва у відборі ЧС-2026

На прес-конференції один із журналістів закликав португальського фахівця піти у відставку після ганебної поразки.

"Нехай Бог дарує вам довгі роки життя та здоров'я. Ви заробили достатньо трофеїв і грошей, щоб вистачило на кілька життів, а проте ви тут, принижуєте нашу команду на світовій арені. Невже у вас немає ні краплі самоповаги?" – цитує журналіста meczyki.

Утім, попри жахливі результати Сантуш не планує подавати у відставку.

"У мене чинний контракт і я поважаю наші домовленості. Намагаюся зробити все якнайкраще. АФФА має розв'язувати це питання, якщо захоче. Навіщо мені йти у відставку? Покажіть мені тренера, який пішов у відставку. Якщо Федерація побачить, що я роблю щось не так, то представники повинні поговорити спершу зі мною", – наводить слова Сантуса meczyki.

Варто зауважити, що збірна Азербайджану є суперником України у відборі до ЧС-2026. Команда Реброва зустрінеться з "міллі" вже 9 вересня.

Ісландія розгромила Азербайджан і очолила групу України у відборі до ЧС-2026