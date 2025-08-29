Виліт з кваліфікації плей-офф Ліги конференцій від Лозанни (1:1, 0:1) став для керівництва Бешикташа останньою краплею. Як інформує офіційний сайт стамбульського клубу, за підсумками цієї невдачі головний тренер Уле Гуннар Сульшер був звільнений зі своєї посади.

Бешикташ заплатив екс-зірці Арсенала і Ліверпуля майже 2 млн євро за розірвання контракту

Сам Сульшер після поразки від Лозанни відзначився неоднозначною заявою. "Звісно, критика – це нормально, коли немає результату. Я зосереджений тільки на тому, щоб працювати над поліпшенням команди. Звісно, ми розчаровані тим, що не потрапили в єврокубки. Але я працюю, я щодня роблю все, щоб команда була успішною. Наші гравці теж розчаровані. Нелегко грати вдесятьох 45-50 хвилин. Можу сказати, що мої гравці виклалися на всі сто

Моя відставка? Це вирішувати клубу. Я працюю над тим, щоб зробити Бешикташ сильнішим. Я ніколи не здавався і завжди боровся з труднощами. Тепер нам потрібно переломити ситуацію в неділю.

Думаю, у вас дивне сприйняття реальності. Складно виграти у швейцарської команди з різницею в п'ять м'ячів. Минулого року, якщо не помиляюся, Бешикташ програв Лугано з рахунком 1:5. Я в Бешикташі вже сім або вісім місяців. Різниця між тим, коли я прийшов, і тим, що зараз, велика, в хорошому сенсі. Це окупиться в майбутньому. Я вважаю, що вніс позитивний внесок у розвиток Бешикташа. У мене дуже хороші стосунки з гравцями. Можете самі у них запитати", – цитує Сульшера Fanatik.

Ліга конференцій: сенсаційний виліт Бешикташа, 7:3 від вірменів, історичний тріумф Мальти після фіаско з Динамо