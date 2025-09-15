Данило Сікан не був включений до заявки на матч 5-го туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче через травму, повідомив очільник медичного департаменту клубу Ахмет Башир.

"Наш гравець Данило Сікан продовжує відновлення та індивідуальні тренування через пошкодження нерва на зовнішній частині правого коліна, яке він отримав від удару під час тренування. Він не був включений до складу команди на виїзний матч проти Фенербахче", – зазначив Башир.

Глава медичного департаменту Трабзонспора не уточнив, скільки часу українцю знадобиться на відновлення. Нагадаємо, що Трабзонспор програв цю зустріч з рахунком 0:1.

