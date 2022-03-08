"Я хотів би, щоб він був чесним. Ми маємо дуже брудний футбол. У цьому ми недалеко пішли від Росії. Я хочу, щоб війна змила цей бруд. Я хочу, щоби ми чесно жили.

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Ми – європейська країна, і наш чемпіонат має бути мінімум як в Англії. І тоді у нас люди ходитимуть на футбол. Ми маємо грати так, як воюємо. Не на півшишечки, а так, як зараз у Херсоні та Мелітополі люди з голими руками йдуть на озброєних. Ось так ми маємо грати!

Звісно, ​​буде складно. Багато клубів через фінансові проблеми помруть. Але, я сподіваюся, що ми пройдемо шляхом Польщі та потихеньку, може, протягом десяти років, у нас буде хороший футбол та повні стадіони. У нас дуже хороші та мотивовані хлопці. Я завжди казав старшому поколінню, що наша молодь набагато краща за нас. Вони чесніші, щиріші і розумніші. Я з великим оптимізмом дивлюсь на нашу країну. Все буде Україна!" – заявив Федорчук в інтерв'ю FanDay.

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