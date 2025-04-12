"Вважаю, що Довбик цілком заслужено став найкращим гравцем березня у Серії А. Гольове чуття у Артема є.

Довбик визнаний найкращим гравцем березня в Серії А – форвард Роми обійшов чемпіона Європи

Можливо, від нього вимагають більше роботи, як від нападника, навіть більше боротися руками. Я читав інтерв'ю тренера, який каже, що в Італії борються, 30-40 відсотків – це боротьба руками. Тож десь у цьому компоненті йому треба додати.

Але гольове чуття у Довбика є! І це тішить. Тішить, що наші запалюють у таких топових клубах Європи! Чому ні? Я думаю, він заслужено отримав цю нагороду! Адже багато матчів виграли з мінімальною перевагою саме тому, що Довбик забив переможні м'ячі! Це показово!" – сказав Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у березні Довбик провів за Рому чотири матчі й став справжнім героєм для "вовків", забивши три вирішальні м’ячі, які принесли команді дев’ять очок: проти Комо (2:1), Кальярі (1:0) та Лечче (1:0).

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